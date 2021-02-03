Учитель Фроловской школы завела математический TikTok

Пермский фотограф Александр Чазов стал одним из победителей National Geographic Россия. Его работа «Ёлочная игрушка» победила в номинации «пейзажи» конкурса «Россия, которую вы еще не видели». На фотографии - заснеженная ель, а на её изогнутом кончике – луна, похожая на ёлочную игрушку. Ёлка с луной на верхушке была снята на горе Колпаки в Пермском крае в день зимнего солнцеворота в 2015 году. Всего в конкурсе «Россия, которую вы еще не видели» компетентным жюри были отобраны 10 работ-победителей в трёх номинациях: «Пейзажи», «Города» и «Традиции».