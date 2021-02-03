Учитель Фроловской школы завела математический TikTok
Учитель Фроловской школы Наталья Вавилина завела математический TikTok. Снимать обучающие видеоролики она начала во время дистанта. В ее блоге сами ученики рассказывают и показывают, как правильно решать примеры и уравнения. Короткие ролики педагог вместе с детьми снимает после уроков пару раз в неделю. Видео пользуются популярностью - подписчиков уже больше сотни.
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