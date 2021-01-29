Пермь открывается для международного авиасообщения

Правительство РФ разрешило международные перелеты из Перми. Решение об этом было принято 28 января на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Авиасообщение из аэропорта «Большое Савино» в зарубежные страны может возобновится с 8 февраля.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обращался к Татьяне Голиковой и главе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александру Нерадько с ходатайством включить «Большое Савино» в число аэропортов, которым разрешено выполнять международные рейсы. В письме отмечалось, что на территории аэропорта соблюдаются все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

22 марта 2020 года в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции Росавиация сообщила о введении временных ограничений на осуществление пассажирских авиаперевозок из России в Турцию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Японию. После этого были досрочно отменены чартерные перелеты из Перми в Турцию, Тайланд, Вьетнам и т.д.

В период пандемии авиакомпании продолжали обращаться в Росавиацию за разрешениями на совершение чартерных и регулярных международных перелетов из Перми. Так, например, в числе последних, 21 декабря 2020 года, такие разрешения получили авиакомпания «Северный ветер» (допуск на рейсы из Перми в Тель-Авив, Израиль), а также в города Фергана, Наманган и Самарканд в Узбекистане. Компания AZUR Air получила допуск на вылет из Перми в Бургас (Болгария) на лето 2021 года.

В настоящее время с учетом санитарной обстановки возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией, Вьетнамом, Индией, Турцией, Катаром, Сербией, Кубой, Японией и рядом других стран. С 8 февраля для прямых перелетов также открываются Греция и Сингапур.