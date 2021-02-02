Федерация направит более 722 млн рублей на возведение улицы Строителей в Перми

Правительство РФ включило проект возведения ул. Строителей в Перми в перечень новых объектов, которые будут профинансированы в рамках федерального проекта «Жилье». В министерстве транспорта Пермского края пояснили, что региону будут выделены 722,6 млн руб. на возведение автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» в краевой столице. Согласно распоряжению Правительства, в 2021 году Пермский край получит субсидию в 381,2 млн рублей, в 2022 году – 167,8 1млн рублей, в 2023 году – 173,6 млн рублей.

Напомним, проект возведения ул. Строителей разделен на 4 этапа: первый – возведение участка от ул. Куфонина до ул. Вишерской, второй – от ул. Вишерской до ул. Папанинцев, третий – от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, четвертый (заключительный) – от пл. Гайдара до ул. Стахановской. Будущая магистраль протянется на 7 км. Сдача в эксплуатацию новой дороги намечена на 2027 год.

По данным регионального Минтранса, на сегодняшний день на ул. Строителей проводятся работы 1 этапа – на участке от ул. Куфонина до ул. Вишерской протяженностью 1,57 км: они должны завершиться в 2021 году.