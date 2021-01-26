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«Майнкрафт», флешмоб и медовуха: как пермские студенты отметили Татьянин день

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В пермских вузах накануне отметили День студента. Из-за пандемии коронавируса впервые никаких массовых мероприятий не проводилось. Почти все торжества ушли в онлайн. Однако традиционную медовуху все же разливали. Кому она досталась?На то, чтобы создать копию университетского городка в виртуальном пространстве, ушло два месяца. Студент мехмата Михаил Смольяков рассказал, что всё это ради того, чтобы в Татьянин день у тех, кто на удаленке, была возможность посетить родную альма-матер, не выходя из дома. Михаил Смольяков, студент ПГНИУ: "Мы построили наш кампус в игре «Майнкрафт». Теперь любой студент может прийти поиграть и поучаствовать в квесте, который мы сделали для Дня студента".
В Пермском аграрно-технологическом университете тоже отмечали главный праздник студенческого сообщества в духе времени. Первокурсники устроители флешмоб в соцсетях, где рассказывали, как прошли первые полгода обучения.
В Пермском институте культуры, как это ни странно, не до развлечений. Здесь вовсю идёт сессия – самое напряженное время для учащихся высших учебных заведений, но не всё так строго. Людмила Дробышева-Разумовская, ректор Пермского государственного института культуры: "Квас сегодня нам подавали: для работников, для студентов, которые здесь есть. Столовая традиционно готовит квас, причём свой".
История праздника российского студенчества тесно связана с историей МГУ. 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.
Какой День студента без медовухи, по крайней мере, в классическом университете. Традиция пошла ещё со времён основания Московского государственного университета. В этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией, напиток из воды, мёда и дрожжей не разливали в главном корпусе ПГНИУ, а угощали точечно – в общежитии и на факультетах, чтобы не создавать столпотворения, да и остальные составляющие, ставшие визитной карточкой классического университета, претерпели изменения.
Дмитрий Красильников, врио ректора ПГНИУ: "Мы переместили большую часть мероприятий в онлайн-формат. Это было интересно и увлекательно и для студентов, и для преподавателей, которые тоже подключились к тем мероприятиям, которые шли онлайн".КВН первокурсника прошел без зрителей, но посмотреть выступления всё же можно было – велась онлайн-трансляция.
А в конкурсе караоке ограничили число участников – но, к счастью, даже вынужденные обстоятельства не испортили атмосферу праздника. В прямом смысле яркой кульминацией уже вне вузовских стен стала динамическая подсветка телебашни краевой столицы. Такой вот «респект» всем 50 тысячам студентам Прикамья.

Метки: Культура, Образование, в Перми

Опубликовано: 26.01.2021 в 10:15 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← В Пермском крае глухарь напал на лыжника

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