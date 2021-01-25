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← Пермяк погасил долг почти в 2 миллиона рублей прямо на дороге

В Пермском крае глухарь напал на лыжника

В лесу под Карагаем глухарь напал на лыжника. Роликом поделилось региональное министерство природных ресурсов. Мужчина совершал прогулку с включенной экшен-камерой. Заметив птицу, он остановился, чтобы снять ее поближе. Глухарь пришел в негодование и начал бросаться на человека.
Специалисты объясняют такое поведение тем, что у глухаря, судя по всему, начался так называемый ток, когда самцы привлекают самок. Правда, обычно это происходит в марте. Почему этот глухарь вдруг решил обзавестись семьей пораньше, неизвестно.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 25.01.2021 в 17:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Пермяк погасил долг почти в 2 миллиона рублей прямо на дороге

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