В Пермском крае глухарь напал на лыжника
В лесу под Карагаем глухарь напал на лыжника. Роликом поделилось региональное министерство природных ресурсов. Мужчина совершал прогулку с включенной экшен-камерой. Заметив птицу, он остановился, чтобы снять ее поближе. Глухарь пришел в негодование и начал бросаться на человека.
Специалисты объясняют такое поведение тем, что у глухаря, судя по всему, начался так называемый ток, когда самцы привлекают самок. Правда, обычно это происходит в марте. Почему этот глухарь вдруг решил обзавестись семьей пораньше, неизвестно.
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