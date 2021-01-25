Пермяк погасил долг почти в 2 миллиона рублей прямо на дороге

Рекордную сумму задолженности взыскали судебные приставы с должника в ходе совместного рейда с ГИБДД. Чтобы сохранить свой автомобиль, пермяк прямо на дороге оплатил более 1 млн 800 тысяч рублей.

Как объяснили в Службе судебных приставов по Пермскому краю, обнаружить должника-миллионера удалось с помощью автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав». Сканирование номера, движущегося в дорожном потоке транспортного средства Toyota Land Cruiser показало, что его владелец является должником по исполнительному производству о взыскании налоговой задолженности в размере около 1 млн 840 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД остановили машину. Проверка данных показала, что за рулем внедорожника находится сам неплательщик. Судебный пристав ознакомил его с процессуальными документами и разъяснил дальнейшие действия по наложению ареста на транспортное средство.

Оставаться без автомобиля не входило в планы гражданина, так как он очень торопился по своим делам. Мужчина изъявил желание прямо на месте избавиться от крупного долга. Воспользовавшись для этих целей терминалом, находящимся в мобильном пункте судебных приставов, пермяк с чистой совестью продолжил свой путь.