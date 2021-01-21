Уран для Урала
Сегодня последний день, когда в ночном небе над Пермским краем можно при помощи телескопа или даже бинокля разглядеть планету Уран. В это время года ледяной гигант представлен на небосклоне, но так как он находится далеко и отражает мало света, увидеть его невооруженным глазом практически невозможно. К тому же Уран располагается довольно низко над линией горизонта. 21 января южнее Урана будет проходить Луна, можно найти планету так.
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