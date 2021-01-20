Бороться с садовыми вредителями поможет мобильное приложение
В пермском классическом университете студенты мехмата завершают разработку мобильного приложения, которое придется по вкусу всем садоводам, огородникам и флористам. По фотографии оно будет определять, какой паразит испортил то или иное растение, и даже порекомендует, как победить недуг. Работа программы построена на принципах нейронной сети. Искусственный интеллект будет обладать большой базой данных.
Сейчас мобильное приложение находится в стадии тестирования. В ближайшее время оно станет доступно для всех желающих.
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