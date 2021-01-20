В Вишерском заповеднике объявился медведь-шатун
Сотрудники Вишерского заповедника сообщили о появлении ни их территории медведя шатуна. Один из волонетров сначала заметил его следы, а затем, добравшись до зимовки на кордоне Хальсория, обнаружил, что помещение полностью разгромлено.
Гигант, очевидно, в поисках еды забрался в домик и перевернул там все вверх дном. Шатуны особо опасны, так как просыпаются, как правило, от голода, хотя порой их будят и охотники. Но не в заповеднике, где охота запрещена.
Сейчас за перемещениями медведя будут особо тщательно следить, чтобы вовремя знать, если он приблизится к границам особо охраняемой природной территории. Но скорее всего, не найдя пропитания, особь погибнет.
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