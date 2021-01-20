20 января – День музейного селфи
Планируя сегодня поход в музей, не забудьте взять телефон или фотоаппарат. 20 января по всему миру пройдет популярная сетевая акция День музейного селфи. Посетители делятся в социальных сетях фотографиями, сделанными на фоне музейных зданий или экспонатов и интерьеров внутри музея.
Копировать позы статуй, пародировать картины, искать необычные ракурсы или рассказывать о любимых или необычных экспонатах и экспозициях - это решают гости музея.
Акцию придумала в 2014 году блогер и организатор кампаний в поддержку музеев, библиотек и галерей Мар Диксон. Главная цель - поделиться информацией о коллекциях, хранящихся в музеях.
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