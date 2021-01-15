В Перми стартует конкурс дизайна почтовой марки к 300-летию города
В Перми стартует конкурс дизайн-проектов почтовой марки, посвященный празднованию 300-летия города. Для участия в отборе необходимо представить дизайн-проект почтовой марки, отражающей историческую, культурную и межнациональную уникальность Перми.
изобразительное пространство почтовой марки должно включать следующие основные элементы: назначение марки, страна, номинал, денежная единица, год выпуска, изображение, коммеморативный (памятный) текст. Работы принимаются в графическом формате PDF или JPG, минимальное разрешение 1 000 * 1 000 пикселей, в векторном виде (форматы CDR, AI, EPS).
Прием дизайн-проектов на электронном носителе проводится с 15 января по 15 февраля года по адресу: Комсомольский проспект, 10 (Центральный выставочный зал). Проекты могут быть высланы на электронный адрес в формате pdf.
В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и коллективные работы авторов, независимо от возраста и места жительства. Один автор или авторский коллектив может представить не более трех дизайн-проектов, выполненных на отдельных электронных носителях.
Конкурсная комиссия рассмотрит поступившие дизайн-проекты в два этапа. На первом этапе члены комиссии отберут лучшие дизайн-проекты, набравшие наибольшее количество баллов. Затем они будут размещены для интернет-голосования.
На втором этапе определится победитель путем суммирования оценок членов комиссии по каждому дизайн-проекту с учетом баллов, присвоенных по итогам интернет-голосования.
Победителя планируется объявить до 1 марта.
Организатором конкурса выступает Центральный выставочный зал при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. Задать свои вопросы о проведении конкурса дизайн-проектов почтовой марки можно по телефону 212-86-47.
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