До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы
Министерство территориальной безопасности Прикамья опубликовало предупреждение о резком похолодании в крае, местами по региону сегодня ночью прогнозировали сильный мороз до -38 и даже 40С. Из-за холодов гражданам рекомендовано отложить длительные прогулки и дальние поездки на автомобиле.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Ворон Гоша из Лысьвы покоряет социальные сети
На переработку или в зоопарк? Как правильно утилизировать новогоднюю ёлку
Ускользающая красота: в Перми назвали победителей «Зимнего вернисажа»
На Землю обрушился новогодний звёздный дождь
Дайверы установили елочку на палубе затонувшего парохода
В Перми проведено обследование реки Егошихи
Добавить комментарий: