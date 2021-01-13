Ворон Гоша из Лысьвы покоряет социальные сети
Умный ворон Гоша из Лысьвы покоряет социальные сети. Видео с птицей одобрили уже более 2,5 млн пользователей.
В одном из самых популярных роликов птица по команде приносит фломастеры разных цветов.
Хозяин ворона Александр Чугайнов рассказал, что в мае прошлого года случайно обнаружил птенца в гнезде под ветками упавшей елки и принес его домой. С тех пор Александр и Гоша неразлучны.
По словам начинающего орнитолога, забота о питомце занимает немало времени.Александр Чугайнов: "Последнее занятие, которое у нас было, это занятие с числами, я ему показываю числа и называю, а его задача клювом показать. Если он показывает правильно, то поощряю, если нет, то прошу показать другое число".
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