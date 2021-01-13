На переработку или в зоопарк? Как правильно утилизировать новогоднюю ёлку

Утилизация новогодних елок – вариантов стало больше. Можно, например, отправить на переработку или накормить ими животных - в зоопарке как раз начался прием елок. Просто выбрасывать елку на улицу не стоит, штраф для физических лиц составляет до 3 тысяч рублей.Сразу после Нового года к обычному завтраку животные в Пермском зоопарке получают еще и витаминную добавку. Как самые молодые и смелые, коза Соня и козел Ясень все пробуют первыми. По словам зоолога Евгения Кобякова, для них это не только вкусно, но и полезно.

Евгений Кобяков, зоолог Пермского зоопарка: "Там содержатся витамины, животные очень любят, это свежий корм, так как зимой трава в рационе у животных отсутствует, зимой они кушают сено, и елочка является очень приятным дополнением к пище".Многочисленные зайцы колючие ветки обычно не трогают, снизу постепенно обдирают сочную кору. А вот для пятнистых Оленей елка - это в первую очередь развлечение. Для подойдут свежие ветки, есть их, конечно, не будет, зато почувствует себя, как дома.

До весны в качестве подкормки и игрушек Пермскому зоопарку требуется три небольших грузовика елей. Принимают бесплатно со всех елочных базаров. А вот от населения на этот раз новогодние деревья не ждут.

Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Люди при украшении своих зеленых красавиц используют снег, который очень вредит жизни и здоровью наших животных, используют дождь, который не всегда легко убрать".Просто выбрасывать елку на улицу, даже в парке, тоже не стоит, штраф для физических лиц составляет до 3 тысяч рублей. Достаточно просто донести дерево до ближайшей контейнерной площадки для крупногабаритного мусора, региональный оператор обещает все вывезти.

Юлия Скопец, главный эколог ПКГУП «Теплоэнерго»: "Они будут вывозиться обычным способом на полигон для захоронения".

Если хочется быть максимально экологичным, можно привезти свое праздничные дерево на сортировку в проект «Эко-такси». База находится на Рязанской, 103 А. Андрей Привалов, координатор проекта «Эко-такси»: "До 31 числа мы их будем принимать, после этого привезем сюда дробилки, раздробим и отправим на экотропы пермские вдоль малых рек".

Зная, сколько остается елок на базарах, новогоднее настроение у животных в зоопарке легко продлится до майских праздников. Главное, чтобы торговцы до конца следовали правилам и задумались о правильной утилизации своего товара.