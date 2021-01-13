Ускользающая красота: в Перми назвали победителей «Зимнего вернисажа»

Среди снежных и ледовых скульптур, установленных на пермской эспланаде, назвали лучшую. Художникам приходилось работать на морозе и при сильном ветре. Что в итоге получилось, и когда скульптуры можно будет рассмотреть поближе?Взять 40 блоков льда и отсечь все лишнее - так, чтобы осталась лишь «ускользающая красота». Вот вкратце задача, поставленная перед участниками, дальше в дело идет фантазия.

Скульптура «Обед художника», в которой без труда узнается всем известная лапша быстрого приготовления на характерной подложке, принадлежит перу братьев Мистрюковых из Рязани – обладателей Кубка «Зимний вернисаж» 2017 и 2019 годов.

15 скульптур появились на пермской эспланаде за пять с небольшим дней. Воскресенье и понедельник выдались ненастными. Ветер, метель и мороз нипочем оказались разве что братьям Аргуновым из Якутии.

За час до церемонии награждения одним из первых готовые скульптуры оценил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин. «Зимний вернисаж» - один из самых статусных конкурсов в области искусства и ледовой скульптуры в России и это визитная карточка краевой столицы, которую нужно беречь и развивать.

Алексей Демкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "Одно из приоритетных направлений, которое озвучивает нам губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин – это развитие пермского туризма. Организация подобного рода фестивалей – это небольшой вклад для того, чтобы привлекать туристов из соседних территорий".

Фестиваль снежной и ледовой скульптуры «И снег, и лед, и пламень» появился в конце 90-х и стал точкой отсчета. Спустя более чем 20 лет Пермь стала столицей Кубка России.

Юрий Лапшин, художник, член жюри VII Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптура «Зимний вернисаж»: "Действительно, Пермь стала одним из центров, где ледовая скульптура настоящий бренд нашего края".На этот раз пермяки выставили сразу несколько своих команд. Одна из них в составе четы Смирновых Елены и Ивана удостоены специального приза жюри. А вот тройка победителей: бронза у единственной в этом году международной команды – Вадим Бондарец из Белоруссии и Александр Анферов (Москва), скульптура «Маленький удильщик»; серебро досталось Василию и Анатолию Аргуновым из Якутска за работу «Путешествие в необъятье». Первое место - «Ты прекрасна!» - авторство Константина Евдокимова и Павла Соловьева из Екатеринбурга. Константин Евдокимов, Павел Соловьев победители VII Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптура «Зимний вернисаж»