На Землю обрушился новогодний звёздный дождь

Пермский планетарий сообщает, что в небе над Землей зафиксирован пик метеорной активности потока Квадрантиды, который также называют «новогодним». В период с 28 декабря по 12 января орбита нашей планеты соприкасается с орбитой метеоритного роя Квадрантиды. Объекты в нем так малы, что, попадая в атмосферу Земли, тут же сгорают, никогда не достигая поверхности. При этом, 3 января метеоров было много - до 120 штук в час. Они оставляют тонкие зеленые росчерки на небе. Смотреть надо ночью, обратив взор на север. Метеоры расцвечивают темное небо как раз под созвездиями Малой и Большой медведиц. Есть, правда, одно досадное но. В Пермском крае сейчас плотная облачность и возможен снег, а значит, звездного неба не увидеть.