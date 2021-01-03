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Дайверы установили елочку на палубе затонувшего парохода

Пермский край продолжает отмечать наступление 2021 года совершенно не банально.
Пермские дайверы закрепили елочку на палубе затонувшего более полувека назад парохода «Вера Фигнер». А украсила искусственное деревце пассажирка судна Людмила Трубникова. В 1941 году ее с другими детьми эвакуировали из Ленинграда, и часть пути она преодолела именно на «Вере Фигнер». Но перед тем, как погрузить новогоднюю елочку в ледяную Сылву, дайверы упаковали зеленую красавицу в полиэтилен. Чтобы игрушки не уплыли по течению, пока часы двенадцать бьют.
В силу уже привычных ограничений массовые гуляния не проводятся. Но наши люди действуют по принципу: сам себя не развлечешь, никто не развлечет. Вот и представители МЧС совместили экстремальное с актуальным – отметили приход 2021-го и 30 лет со дня создания министерства прыжком с парашютом.
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Опубликовано: 03.01.2021 в 15:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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В Перми проведено обследование реки Егошихи


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