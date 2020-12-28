«История Царя Гороха»: в Перми поставили сказку со скрытым смыслом

Пермский театр юного зрителя представил новую работу - сказку "История Царя Гороха". Как всегда в ТЮЗе, повествование наполнено скрытыми смыслами, поэтому будет интересно и детям, и взрослым.Действие музыкальной сказки разворачивается в сказочном лесу, которым правит Царь Горох. Жизнь там идет своим чередом. Этот лесной мир в сказке очеловечивается. Вся эта разнообразнейшая сказочная братия имеет совершенно живые человеческие характеры: они умеют любить и ненавидеть, предавать ближних своих и приходить на помощь. Однажды в лесном царстве появляется Некто в черных очках.

Это чудовище, но по задумке режиссёра, он элегантен и интеллигентен, на первый взгляд создаёт впечатление прекрасного человека, но по сути получается совсем наоборот.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель пермского ТЮЗа: "Все чудовища когда-то были людьми. Обратно из чудовища в человека трудно превратиться. А в чудовище превратиться очень просто. Сказка умная, добрая и неназидательная".

Именно так выглядит зло в наше время. В Театре юного зрителя так всегда - все спектакли имеют несколько слоёв. Именно поэтому они интересны взрослым и понятны детям. "История Царя Гороха" - музыкальный спектакль, где все герои поют песни, музыку и слова которых написал Пётр Налич. Не обошлось и без танцев. Каждый герой показывает себя через определённую пластику.

Задача показать истинный характер каждого героя, но сделать его интересным для современных детей стояла и перед художником по костюмам Ольгой Трофимовой.

Ольга Трофимова, художник-постановщик: «История Царя Гороха» - есть дреды модные в последних сезонах, кеды".

Этим спектаклем театр продолжает сезон 2020-2021, впереди ещё много премьер, актёры ждут своих самых требовательных зрителей, тем более, что все нормы Роспотребнадзора соблюдены.

В зрительном зале пермского ТЮЗа висит специальное оборудование, которое обеззараживает воздух. Так что в зрительном зале теперь уж точно зло всегда будет проигрывать, как и в новом спектакле - чудовище было изгнано из волшебного леса.