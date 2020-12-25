Отмечены волонтёры, проложившие тропу к плато Маньпупунёр
Волонтерский проект из Перми вошел в пятерку призеров всероссийского конкурса «Доброволец России 2020» в номинации «Вокруг меня». Вот уже несколько лет неравнодушные молодые люди со всей России прокладывают пешеходную тропу к одному из чудес России - плато Маньпупунер. Делается это в первую очередь для того, чтобы защитить заповедную природу истока Печоры от воздействия человека. Сложность в том, что все материалы для постройки тропы приходится завозить вертолетом, но результат того стоит, что и подтвердил конкурс.
Всего в этом году было подано более 50 тысяч заявок, лучшими стали 210. Все получили денежные гранты на дальнейшую реализацию своих проектов. Валерия Шмидт, кемп-лидер волонтерского отряда «Северный Урал»: "Аналогов нашему проекту нет в России и в мире. Потому что мы проводим огромный ряд, комплекс мероприятий по обустройству экологического маршрута, по защите экологии, по развитию экологического туризма в России. Мы единственные, кто производит горные модули в горах Северного Урала абсолютно бесплатно для всех туристов».
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