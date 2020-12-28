В Пермском крае вручили премии в сфере культуры и искусства

В Перми в формате видеотрансляции состоялось чествование лауреатов краевой премии в сфере культуры и искусства. В этом году премии были удостоены девять авторов и авторских коллективов. Впервые кроме Почётного диплома и денежной премии лауреаты получили специальный нагрудный знак.Всего на соискание премии за прошлый год было подано 44 заявки. Номинировались музыканты и актеры, режиссеры и художники, писатели и композиторы, музыканты и библиотекари, работники музеев и художественных галерей. Решение о победителях определяли члены комиссии с учетом рекомендаций экспертов.Лауреатами в девяти и номинациях стали девять произведений и работ, в том числе от авторских коллективов:

• Номинация «Литература» Гашева Ксения Борисовна за книгу «Решетов»;

• Номинация «Театр» Смирнов Александр Александрович за моноспектакль «Брут – история собаки»;

• Номинация «Музыка» Батин Дмитрий Анатольевич за творческий вечер 27 сентября 2019 года;

• Номинация «Изобразительное искусство» Лемехов Леонид Иванович (посмертно) и Лаврова Ирина Васильевна за выставку «Лемеховы. Лавровы»;

• Номинация «Кино» Гаврилова Валерия Владимировна, Лепихин Сергей Михайлович и Путинцев Алексей Юрьевич за создание документального фильма «Я помню. Юнгородок»;



• Номинация «Сохранение и популяризация культурного наследия» Маматов Ильдар Юнусович, Черных Александр Васильевич, Каменских Михаил Сергеевич, Пенягина Любовь Геннадьевна и Цыганкова Гюльнара Юнусовна за серию книг «Народы Перми: история и культура» (24 книги);

• Номинация «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства» Гусева Ольга Рафаковна, Лучникова Светлана Николаевна, Чуприкова Алена Александровна, Сайранова Ульяна Шамилевна и Вострокнутов Артем Викторович за межмузейный проект: «Коллекционируй музеи» для детей с особенностями ментального развития;

• Номинация «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» Куликова Татьяна Михайловна, Тальникова Анна Владимировна, Юнкинд Станислав Николаевич, Стародубцев Павел Валерьевич и Яковлев Владимир Брониславович за проект «Let it be» («Пусть будет так»);

• Номинация «Честь и достоинство» Собакин Константин Мильевич за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края.