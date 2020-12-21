В Перми состоялся фестиваль «Просвет»
В минувшие выходные в Перми прошел фестиваль "Просвет". Два дня самые знаковые здания города превратились в площадки для впечатляющих световых инсталляций, посвященных симбиозу природы, человека и современных технологий.
Пять площадок на территории города осветились на время фестиваля - завод Шпагина, Планетарий, Цирк, Театр оперы и балеты и новая телебашня. На улице и в помещениях световые художники продемонстрировали свои творческие находки. Одну из таких работ можно было наблюдать, находясь на расстоянии нескольких километров - телебашня стала частью композиции "Прикоснись к свету" от студии Ивана Кабалина. А рядом с башней автор установил специальный столбик, чтобы и гости могли со светом поработать.
Иван Кабалин, медиахудожник: "Смысл такой - чем выше мы поднимаем руку над столбиком, тем выше свет на башне загорается, чем ниже тем ниже соответственно, плюс это всё сопровождается звуком, и вызывает определённый положительный эффект у зрителя".
Ещё одна находка, что и отметили зрители - к свету и звуку на одной из площадок добавился хвойный аромат - это "Лес Пармы", где настоящие деревья стали составной частью инсталляции. Если блуждать среди веток и лучей лазера, можно найти много интересного.
Анна: "Будоражит, интересно, новая реальность, какие-то мысли, и звук вот этот очень дополняет".
А ещё был огромный младенец, который светился под куполом цирка, символизируя собой путешествие вселенской частицы на Земле.
Фасад оперного стал основой для нескольких инсталляций - пермяки видели себя и слушали звуки архитектуры, и судя по отзывам - все остались довольны - мороз зрителей не отпугнул, и при желании за два дня фестиваля можно было посетить все площадки "Просвета".
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