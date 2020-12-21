В каких странах можно получить ВНЖ без постоянного проживания?

В большинстве стран для получения вида на жительство необходимо присутствовать в стране переезда не менее 183 дней в году. Как же быть, если заявитель по личным или другим причинам не может такое долгое время находиться за границей места своего постоянного проживания? Даже в этом случае есть способы получения вида на жительство. И мненияклиентов миграционной компанииInternational Expert на этот счет, которые сумели переехать в другие страны, довольно схожие.

В некоторых государствах Европейского союза, а именно: в Португалии, Греции, Испании, на Мальте и Кипре, есть специальные программы «Инвестор» и «Золотая виза», которые позволяют поддерживать и продлевать статус резидента, проживая в своей основной стране.

По этим программам можно получить вид на жительство всем членам семьи: супруге или супругу, зависимым родителям, детям до 18 лет, зависимым детям старше 18 лет.

Португалия

Программа «Голден Виза» предназначена для желающих приобрести ВНЖ в Португалии граждан стран, не входящих в состав Евросоюза, и имеет следующие условия:

- наименьшая сумма инвестиций - от 250 000 евро;

- срок действия ВНЖ - 1 год;

- можно продлевать ВНЖ два раза на 2 года;

- после нахождения на территории государства в течение пяти лет предоставляется постоянное место жительства;

- через шесть лет проживания и сдачи языкового экзамена инвестор может оформить резидентство;

- необходимо пребывание в стране переезда не менее 7 дней в первый год владения видом на жительство и по 14 дней в течение каждого последующего двухлетнего продления ВНЖ (суммарно не менее 35 дней за пять лет);

- предоставляет заявителю и его семье право работать как по найму, так и организовывать собственный бизнес;

- получивший ПМЖ в Португалии имеет возможность проживать не только в ней, но и в любой другой стране Евросоюза;

- программа является на 100 % анонимной.

Греция

Требования для этой страны таковы:

- сумма инвестиций должна быть не меньше 250 000 евро;

- выдаётся сразу ПМЖ на 5 лет;

- продлевать допустимо неограниченное количество раз;

- документы на гражданство можно подавать через 7 лет;

- нет требований по необходимому пребыванию в стране.

Испания

Иностранные граждане нерезиденты, намеревающиеся иммигрировать в Испанию с целью инвестирования своих капиталовложений либо покупки недвижимости, подпадают под действие Закона 14/2003 и могут открывать долгосрочную национальную визу (виза D) для получения ВНЖ в Испании - Golden Residence Permit - на следующих условиях:

- минимальная сумма финансовых вложений - от 500 000 евро;

- выдаётся ПМЖ на два года;

- продлевается на пять лет;

- через десять лет пребывания можно подавать заявление на гражданство;

- необходимо проживание в стране 7 дней в году;

- карта резидента Испании даёт инвестору и членам его семьи право на работу по найму и (или) в собственном бизнесе;

- ВНЖ предоставляет доступ к кредитованию в испанских банках.

Мальта

К соискателям предъявляют такие требования и дают следующие права:

- сумма минимальных инвестиций от 250 тысяч евро;

- постоянное место жительства выдаётся на 5 лет;

- продлевается неограниченное количество раз;

- нет требований по необходимому сроку проживания;

- резидентство (паспорт) Республики Мальта даёт право на свободное перемещение, проживание и работу во всех странах Европы, а также на пользование национальным и европейским образованием и здравоохранением по расценкам для граждан Европейского союза.

Кипр

- Минимальная сумма инвестиций - €300 тысяч в недвижимость.

- Выдаётся ПМЖ на пожизненный срок.

- На гражданство документы подаются через 7 лет.

- Необходимым условием является то, что заявитель и члены его семьи, указанные в виде на жительство, должны посещать Кипр один раз за первый год ПМЖ и один раз в последующие два года продления ПМЖ. Так как не установлено наименьшее время пребывания на Кипре, то поездки могут быть однодневными.

- Лица, имеющие постоянное место жительства, могут въезжать и проживать на Кипре без визы.

Внимание!

По вышеуказанным программам, кроме покупки недвижимости, возможны другие варианты инвестирования: в экономику страны, государственные ценные бумаги, акции компаний, инвестиционные фонды, банковские депозиты. Ознакомиться с компаниями, которые помогут реализоваться в этом напрвлении,можно на сайте https://buildforum.ru/.

Требования к инвестору в вышеуказанных странах примерно одинаковые: