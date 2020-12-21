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В Перми состоялся фестиваль «Просвет» →

В каких странах можно получить ВНЖ без постоянного проживания?

В большинстве стран для получения вида на жительство необходимо присутствовать в стране переезда не менее 183 дней в году. Как же быть, если заявитель по личным или другим причинам не может такое долгое время находиться за границей места своего постоянного проживания? Даже в этом случае есть способы получения вида на жительство. И мненияклиентов миграционной компанииInternational Expert на этот счет, которые сумели переехать в другие страны, довольно схожие.

В некоторых государствах Европейского союза, а именно: в Португалии, Греции, Испании, на Мальте и Кипре, есть специальные программы «Инвестор» и «Золотая виза», которые позволяют поддерживать и продлевать статус резидента, проживая в своей основной стране.

По этим программам можно получить вид на жительство всем членам семьи: супруге или супругу, зависимым родителям, детям до 18 лет, зависимым детям старше 18 лет.

Мнение иммигрантов про оформление ВНЖ компании интернешнл эксперт

Португалия

Программа «Голден Виза» предназначена для желающих приобрести ВНЖ в Португалии граждан стран, не входящих в состав Евросоюза, и имеет следующие условия:

  • - наименьшая сумма инвестиций - от 250 000 евро;
  • -срок действия ВНЖ - 1 год;
  • -можно продлевать ВНЖ два раза на 2 года;
  • -после нахождения на территории государства в течение пяти лет предоставляется постоянное место жительства;
  • -через шесть лет проживания и сдачи языкового экзамена инвестор может оформить резидентство;
  • -необходимо пребывание в стране переезда не менее 7 дней в первый год владения видом на жительство и по 14 дней в течение каждого последующего двухлетнего продления ВНЖ (суммарно не менее 35 дней за пять лет);
  • -предоставляет заявителю и его семье право работать как по найму, так и организовывать собственный бизнес;
  • -получивший ПМЖ в Португалии имеет возможность проживать не только в ней, но и в любой другой стране Евросоюза;
  • -программа является на 100 % анонимной.

Греция

Требования для этой страны таковы:

  • -сумма инвестиций должна быть не меньше 250 000 евро;
  • -выдаётся сразу ПМЖ на 5 лет;
  • -продлевать допустимо неограниченное количество раз;
  • -документы на гражданство можно подавать через 7 лет;
  • -нет требований по необходимому пребыванию в стране.

Испания

Иностранные граждане нерезиденты, намеревающиеся иммигрировать в Испанию с целью инвестирования своих капиталовложений либо покупки недвижимости, подпадают под действие Закона 14/2003 и могут открывать долгосрочную национальную визу (виза D) для получения ВНЖ в Испании - Golden Residence Permit - на следующих условиях:

  • -минимальная сумма финансовых вложений - от 500 000 евро;
  • -выдаётся ПМЖ на два года;
  • -продлевается на пять лет;
  • -через десять лет пребывания можно подавать заявление на гражданство;
  • -необходимо проживание в стране 7 дней в году;
  • -карта резидента Испании даёт инвестору и членам его семьи право на работу по найму и (или) в собственном бизнесе;
  • -ВНЖ предоставляет доступ к кредитованию в испанских банках.

Мальта

К соискателям предъявляют такие требования и дают следующие права:

  • -сумма минимальных инвестиций от 250 тысяч евро;
  • -постоянное место жительства выдаётся на 5 лет;
  • -продлевается неограниченное количество раз;
  • -нет требований по необходимому сроку проживания;
  • -резидентство (паспорт) Республики Мальта даёт право на свободное перемещение, проживание и работу во всех странах Европы, а также на пользование национальным и европейским образованием и здравоохранением по расценкам для граждан Европейского союза.

Кипр

  • -Минимальная сумма инвестиций - €300 тысяч в недвижимость.
  • -Выдаётся ПМЖ на пожизненный срок.
  • -На гражданство документы подаются через 7 лет.
  • -Необходимым условием является то, что заявитель и члены его семьи, указанные в виде на жительство, должны посещать Кипр один раз за первый год ПМЖ и один раз в последующие два года продления ПМЖ. Так как не установлено наименьшее время пребывания на Кипре, то поездки могут быть однодневными.
  • -Лица, имеющие постоянное место жительства, могут въезжать и проживать на Кипре без визы.

Отзывы о получении ВНЖ без постоянного проживания

Внимание!

По вышеуказанным программам, кроме покупки недвижимости, возможны другие варианты инвестирования: в экономику страны, государственные ценные бумаги, акции компаний, инвестиционные фонды, банковские депозиты. Ознакомиться с компаниями, которые помогут реализоваться в этом напрвлении,можно на сайте https://buildforum.ru/.

Требования к инвестору в вышеуказанных странах примерно одинаковые:

  • -обязательное подтверждение легальности источника происхождения средств;
  • -отсутствие судимостей;
  • -медицинская страховка, действующая на территории страны переезда;
  • -отсутствие отказов во въезде в любую из стран Шенгена или ЕС;
  • -подтверждение наличия жилья (аренда на 12 месяцев или собственность);
  • -подтверждение постоянного дохода и наличия на счету определенной в каждой стране суммы денежных средств.

Опубликовано: 21.12.2020 в 13:59 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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