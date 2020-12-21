В Перми появились новые свето-иллюминационные элементы. Светящиеся объекты украсили улицу Ленина, «Тихий» Компрос, площадь у Дворца культуры им. Калинина, сад им. Миндовского. Всего город украсят более 2,3 тысяч свето-иллюминационных элементов, 700 из них – новых.

В планах – монтаж светового фонтана на площади перед Театром-Театром, установка «Снежинок» на разделительном газоне по улице Ленина. Новые световые растяжки появятся по улице Сибирской от улицы Монастырской до площади Карла Маркса, будет смонтирована растяжка на улице Попова. Преобразятся Театральный сквер и «Пермские ворота». Арт-объект «Космос» будет установлен на Комсомольской площади. Дополнительные арт-объекты в виде новогодних шаров появятся в сквере им. Миндовского и у Дворца культуры им. Солдатова. Консолями и арт-объектами украсят площадь Карла Маркса. Летающие тарелки «приземлятся» на развязке по улице Подлесной и у Центрального колхозного рынка.

Напомним, с 21 декабря новогодними огнями засияет телебашня РТРС. Ее праздничное оформление жители смогут наблюдать до 10 января с 18:00 до 23:00. В Новый год и Рождество праздничная подсветка будет работать до 04:00.