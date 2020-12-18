Телебашня РТРС станет самой высокой новогодней елкой Перми
Пермский филиал РТРС своим участием 19-20 декабря в Фестивале аудиовизуального искусства «Просвет» дает старт новогоднему сезону праздничной архитектурно-художественной подсветки Пермской телебашни.
Телебашня РТРС засияет праздничными новогодними огнями с 21 декабря по 10 января с 18:00 до 23:00. В сам Новый год и Рождество праздничная подсветка будет работать до 4:00 утра.Напомним, в 2020 году телебашня РТРС не раз радовала жителей города разнообразными сценариями художественного освещения, создавая особое настроение в дни государственных и профессиональных праздников, принимала участие в социально-образовательных, патриотических всероссийских акциях, стала масштабным произведением искусства, созданным командой медиахудожников ежегодного фестиваля «Просвет».Как мы уже сообщали, фестиваль света «Просвет» (6+) пройдет в Перми 19 и 20 декабря. Лучшие российские медиахудожники преобразят архитектурный облик города. Ключевыми площадками станут театральный сквер и культурное пространство «Завод Шпагина». Фасад театра оперы и балета в вечернее время оживет с помощью мэппинга: на нем пройдут мультимедийные шоу, посвященные природе, Вселенной, истории и миру будущего. На разных локациях «Завода Шпагина» развернутся инсталляции, с большинством из которых зрители смогут взаимодействовать, став участниками действий.
Интерактивным станет самый большой объект в городе – телебашня РТРС. К ней можно будет буквально «прикоснуться» с помощью света и новых технологий. Две других площадки станут своеобразным «космическим кластером» фестиваля. В Цирке разместится огромный космический младенец, а в Планетарии пройдет полнокупольное шоу о реальности и её симуляции.
Вход на все события будет бесплатный, на ряд мероприятий необходима предварительная регистрация, о которой отдельно объявят в соцсетях фестиваля.
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