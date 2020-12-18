Дайверы Русского географического общества исследуют затонувший старинный пароход

На льду Сылвы в Пермском районе высадилась экспедиция Русского географического общества. Исследователи приехали изучать старинный колесный пароход, который нынешней осенью обнаружили на дне реки. Судно лежит на дне уже полвека, и говорят, неплохо сохранилось.С какой стороны подойти к носу и где закрепиться - все обсуждения на поверхности. В воде - только слаженная работа. На глубине 18 метров - 70-метровый колёсный пароход, построенный в 1904 году. К исследованию подключились дайверы Русского географического общества.

Сергей Фокин, исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества: "Сам объект для нас, как для организации, базирующейся в Санкт-Петербурге, знаковый, потому что вывозил жителей тогда ещё не блокадного - это был один из последних рейсов эвакуации, до того, как замкнулось кольцо блокады Ленинграда. Корабль с нашим городом имеет непосредственную связь».

Интересна не только эта страница в истории парохода. Построенный в Муроме и названный «Екатериной», попав на другой судозавод, он был переименован в «Харитину». Судно перевозило пассажиров, затем, во время первой мировой его переоборудовали для перевозки грузов. В 28м году пароход получил имя революционерки Веры Фигнер.

У парохода повреждён нос, но хорошо сохранилось колесо.

Анатолий Марков, дайвер-исследователь: «Хотим его исследовать - поднять какие-то артефакты, например, рынду, рулевое колесо. Сейчас ищем, как можем пройти в трюм, надстройки корабля сложились, слой ила достигает 1,5 метра».

Дайверам удалось найти и тех, кто был на борту парохода: в начале 40-х «Вера Фигнер» перевозила из Ленинграда картины, ценности и детей. Среди них была и Людмила Трубникова, которая сейчас живёт в Чернушинском районе.

Людмила Трубникова: "Наша первая группа подошла к пристани - и нас забрали, и мы без вещей, без продуктов как раз оказались на этом колесном судне".

В исследовании, но только на поверхности, участвуют пермские историки. По их данным, «Вера Фигнер» в 1966 году затонула во время зимней стоянки. Людей на борту не было, а вот что-то ценное - наверняка.

Аркадий Константинов, доцент пермского филиала Государственного университета водного транспорта, кандидат исторических наук: "Один из артефактов, аналог которого мы надеемся найти на «Вере Фигнер» - судовые сундуки - иногда достаточно простенькие, с боцманским хозяйством, иногда и очень солидные - с золотом и другими ценностями».

Сколько будут продолжаться поиски, прогнозировать сложно. Но здесь, на Сылве, предусмотрено всё для длительного проживания на льду - тёплые модули и даже баня.

Красными лентами обозначен периметр парохода. Дайверы работают в полной темноте. Площадь большая, а выход всего один. Протоптанные на льду дорожки помогают ориентироваться, поэтому и называются линиями жизни.

Археологически богатый Пермский край открывается с новых - подводных - ракурсов. По словам историков, здесь тонули не только пассажирские пароходы, поскольку именно по прикамским рекам проходили крупные торговые пути.