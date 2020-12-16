Горящие туры в Болгарию этой зимой: чем заняться отдыхающим?
У многих туристов Болгария ассоциируется с пляжными курортами у Черного моря. Однако, и с наступлением холодов стране есть чем порадовать своих гостей. Менеджеры Turne предлагают разобраться, кому стоит «ловить» горящие туры в Болгарию.
Получите заряд адреналина на горнолыжных склонах
Зимой балканская страна особенно привлекает лыжников и сноубордистов. Любители активностей на заснеженных склонах выбирают горные города Банско, Пампорово, Боровец. Отлично обустроенные спуски разного уровня сложности могут смело конкурировать с трассами элитных европейских курортов, а цена тура в демократичную Болгарию гораздо ниже. К тому же, инфраструктура развита на высшем уровне. Для туристов - разнообразие отелей, рестораны и обучающие центры для детей и взрослых.
Качество местных трасс соответствует мировым стандартам, поэтому на балканских курортах часто улучшают свои навыки уже профессиональные спортсмены. Например купить тур в Банско могут опытные биатлонисты, а Пампорово подойдет для занятий слаломом.
Горнолыжный сезон в Болгарии длится с ноября по март. Но больше всего туристов - в разгар зимних праздников. Если решили отпраздновать Новый год в горах, сэкономить вряд ли удастся. Сравнительно недорогие туры появляются с конца января, а вот в начале весны отдохнете очень бюджетно.
Расслабьтесь в SPA-центрах
Чтобы восстановить силы после активного дня, посетите один из многочисленных SPA-салонов. Центры открыты на всех горнолыжных курортах страны. Опытные специалисты помогут снять напряжение в мышцах после занятий спортом с помощью массажей, окажут услуги по уходу за лицом и телом, также вы сможете расслабиться в бассейне с минеральной водой или сауне.
Оздоровитесь в термальном бассейне
Еще одно «сокровище» балканской страны - целебные горячие источники. Уникальные свойства воды в природных минеральных бассейнах способны избавить от многих недугов, а зима является лучшим временем, чтобы купить горящие путевки с целью с оздоровления. В числе популярных рекреационных курортов:
- Поселок Банярасположен в 5 км от горнолыжного Банско, что позволяет с легкостью совместить занятия спортом с релаксом в теплом бассейне. Также можете сразу найти тур в отельно-оздоровительный комплекс в Бане, где предлагается широкий спектр лечебных процедур. Помимо горячих источников, деревня славится производством эфирных масел: лавандового, мятного, розового. Обязательно купите понравившееся в качестве полезного сувенира.
- Велинград считается SPA-столицей Балканского полуострова. Его главная достопримечательность - озеро Клептуза - карстовый источник, выбрасывающий на поверхность около 1000 литров воды за секунду, заполняя ею одновременно два озера. Кроме того, в Велинграде отличные условия для рыбалки, а еще более 50 целебных источников.
- Поездку в Девин следует запланировать тем, кто решил подобрать тур в Пампорово. Расстояние между городами - всего 35 км. Вода в местных источниках благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, а питейное бальнеолечение будет полезно людям с заболеваниями ЖКТ и почек.
Посетите исторические места страны
На территории Болгарии сохранилось много памяток истории, заслуживающих внимания туристов. Например, недалеко от Боровца находится Рильский монастырь X века. Интересны крепость Баба Вида в Видине и руины форта Кривусв 110 км от Пампорово. Также, выполняя поиск тура в Болгарию, можно запланировать посещение Бачковского, Троянского или Сокольского монастырей.
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