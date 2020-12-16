Пермская библиотека им. Михаила Осоргина превратилась в модельную

25-я пермская библиотека имени Михаила Осоргина превратилась в модельную. Теперь здесь все по-новому, можно не только читать, но и работать, и даже играть с помощью очков дополнительной реальности.Принципы обучающей английскому языку игры разъясняют для журналистов. Первые посетители уже в курсе.

Ученики после школы устремляются к интерактивному столу. В нем, кроме обучающих игр, есть выход в интернет, доступ к национальной электронной библиотеке. Рядом очки дополненной реальности.Пейзаж - с полным погружением на Камчатку, на вулкан Кроноцкий. Все это зал детской литературы, есть еще и несколько взрослых. С возможностью читать прямо здесь и брать книги домой самостоятельно с помощью специального устройства.

Картина требует красивой рамы, и золотое содержание книг нуждается уже не в обложках, а в нужном интерьере, делающим из рядовой библиотеки - модельную. То есть место, где сегодня можно читать, работать, отдыхать и учиться.

Наталия Коробко, заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми: "У нас есть для старшего поколения и услуги по обучению компьютерной грамотности, финансовой грамотности, английскому языку".С 2019 года, благодаря городским властям, «Объединение муниципальных библиотек» Перми входит в число победителей конкурсов нацпроекта «Культура». Эта, имени Михаила Осоргина, библиотека №25 на Серпуховской стала пятой модельной, благодаря нацпроекту и финансированию из бюджета Перми. Книга отсюда доступна всем горожанам.

Светлана Хаерзаманова, директор «Объединения муниципальных библиотек» г. Перми: "Ее можно заказать через свою библиотеку, и она туда будет отправлена, и там же ее можно сдать".

Смешение традиций и новаций, книги в бумаге и электронные, новый дизайн и мебель, лекции и мастер-классы, в том числе интерактивные. Все модельные библиотеки похожи, в каждой есть изюминка.

Здесь это расписной потолок со знаковыми объектами города, от медведя до памятника отцу основателю. А завершается он возможностью передать стильный привет из Перми.