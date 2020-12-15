Пермяки заметили в небе два странных светящихся объекта
В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены два странных светящихся объекта, появляющихся в вечернем небе над Пермью. Видео длится чуть больше минуты. Возможно, так причудливо отражаются фонари. Есть даже мнение, что это НЛО.
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