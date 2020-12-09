В Перми состоится предпремьерный показ новогодней сказки «Серебряные коньки»
В Перми сегодня вечером пройдет предпремьерный показ фильма «Серебряные коньки», созданного при участии телеканала "Россия". Уже завтра картина выйдет в широкий прокат. В основе повествования любовная история между девушкой из высшего общества и бедным юношей.
Действие происходит в Петербурге в канун нового, 20-го, столетия. Авторы картины обещают удивить зрителя в первую очередь визуальным рядом. «Серебряные коньки» могут стать очередным новогодним хитом.
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