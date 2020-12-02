Ленинский ЗАГС открылся после ремонта

Ленинский ЗАГС открыл свои двери для молодоженов после ремонта. Здесь обновили входную группу - заменили обваливающиеся ступени, а также поставили новую дверь. Освежили кабинеты для сотрудников и преобразили холл, где встречают посетителей. Теперь ЗАГС работает в прежнем режиме, но в связи с пандемией принимает по предварительной записи и в ограниченном количестве человек, а также в средствах индивидуальной защиты. Эльвира Батова, начальник Ленинского отдела ЗАГС Перми: «При регистрации брака молодоженов предупреждаем - не больше 10 человек. Молодожены рады и этому. Была ситуация, когда только молодожены были на бракосочетании».