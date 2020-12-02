Ленинский ЗАГС открылся после ремонта
Ленинский ЗАГС открыл свои двери для молодоженов после ремонта. Здесь обновили входную группу - заменили обваливающиеся ступени, а также поставили новую дверь. Освежили кабинеты для сотрудников и преобразили холл, где встречают посетителей. Теперь ЗАГС работает в прежнем режиме, но в связи с пандемией принимает по предварительной записи и в ограниченном количестве человек, а также в средствах индивидуальной защиты. Эльвира Батова, начальник Ленинского отдела ЗАГС Перми: «При регистрации брака молодоженов предупреждаем - не больше 10 человек. Молодожены рады и этому. Была ситуация, когда только молодожены были на бракосочетании».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Музей для всех»
Йозуа Киммих - новый футбольный гений?
Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках
Цены на недвижимость в Турции в 2020 – подводим итоги года
Заливы Камского водохранилища сковал зеркальный лёд
История Марсело - наследника Роберто Карлоса
Сегодня в 21:20 на телеканале «Россия» премьера грандиозной исторической драмы «Грозный»
В Усолье открылась выставка «Строгановы Пермский период»
Почему Кристиан Эриксен так мало проводит времени на футбольном поле?
Выставка музейных даров открылась в Перми
Добавить комментарий: