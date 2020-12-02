Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Музей для всех»

Пермский край присоединился к всероссийской акции «Музей для всех». Она проводится для людей, чьи возможности восприятия ограничены.

Новый способ восприятия искусства особенно популярен в Пермской художественной галерее, делятся гиды. Чтобы приблизиться к искусству, людям с ОВЗ в помощь пришли современные технологии. Специальные термо-принтеры, которые превращают обычную картину в 3D-модель. И даже тактильные пособия-репродукции известных художников мира.Ольга Гусева, сотрудник художественной галереи: "На девушке, которая изображена на картине, есть браслет, у неё веер, рядом шкатулка, и вот это всё мы предлагаем потрогать ребятам для того, чтобы они понимали, как оно может выглядеть на картине".

Среди участников акции, как картинные экспозиции, так и музыкальные. Проект краеведческого музея «Сад поэта» подготовил экскурсию, где посетители могут почувствовать мелодию, звучащую в стихах Бориса Пастернака. Проект был реализован как в Перми, так и в глубинке.Ульяна Сайранова, куратор инклюзивного направления Пермского краеведческого музея: "Это мобильная экспозиция, летом она стояла во Всеволодо-Вильве на территории музея, сейчас она отправилась в путешествие в Чусовой, Губаху и по другим городам нашего края".