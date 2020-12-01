Йозуа Киммих - новый футбольный гений?

“Бавария” - лучший клуб мира

"Бавария" в сезоне 20/21 однозначно лучший клуб мира. Созданная внутри клуба структура идеальна. Подбор игроков соответствует решению самых серьезных футбольных задач:

- победа в ЛЧ;

- титул в Бундеслиге;

- завоевание национального кубка.

Достаточно заглянуть на популярный web-ресурс для любителей ставок Prognozy-bk.ru, где каждый день есть актуальный прогноз футбол. Среди большого числа любопытных прогнозов, встречаются мнения экспертов о поединках "Баварии". В них мюнхенцев выделяют, как явных фаворитов.

Определяющую роль в преимуществе футболистов "Баварии" над соперниками играет Йозуа Киммих.

Лидер

Яркий триумф над прямым конкурентом за титул, Дортмундом, оказался омрачен травмой Йозуа Киммиха. В попытке прервать опаснейшую контратаку "шмелей" Йозуа сыграл в подкате, но серьезно травмировал мениск. Доиграть поединок молодой талант не сумел, и покинул газон до перерыва.

После обследования, врачами было принято решение о немедленной операции. По самым оптимистичным прогнозам Йозуа вернется в основной состав не ранее февраля 2021 года.

Удивительно, но для "Баварии" с ее неограниченным составом и средствами, именно потеря Киммиха стала тяжелейшим ударом. Это может стать ключевым моментом в сезоне. Другого такого игрока по функционалу на поле и статусу в составе баварцев на данную минуту просто нет.

Как же так случилось, что салага Киммих, который недавно играл за "молодежку", стал незаменимым в отлаженном механизме "Баварии"?

Для Йозуа нынешний сезон начинался просто замечательно. После ухода в "Ливерпуль" Тиаго, немец забрал его шестой игровой номер. Затем по-хозяйски расположился на той же позиции, что и звездный испанец. Йозуа не только на 100 процентов заменил Тиаго, но и превзошел его в мобильности и жажде борьбы.

Киммих выполняет роль опорника-распасовщика. Это напоминает игру звездного Андреа Пирло, в лучшие годы. Наставник мюнхенцев Флик не ограничивает диапазон действий Йозуа, поэтому Киммих регулярно подключается к атакам и наносит мощные удары по воротам. Именно так он забил красивый и победный гол в ворота московских "железнодорожников".

Теперь Йозуа настоящий стержневой игрок центральной зоны, на котором базируются тактические построения Флика. Как теперь будет справляться "Бавария" с поставленными перед ней задачами - большой вопрос. Равноценной замены по позиции у мюнхенцев нет. Остается терпеть и ждать выздоровления своего лидера.