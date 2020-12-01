Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках

Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Музей для всех» →

Йозуа Киммих - новый футбольный гений?

“Бавария” - лучший клуб мира

"Бавария" в сезоне 20/21 однозначно лучший клуб мира. Созданная внутри клуба структура идеальна. Подбор игроков соответствует решению самых серьезных футбольных задач:

- победа в ЛЧ;

- титул в Бундеслиге;

- завоевание национального кубка.

Достаточно заглянуть на популярный web-ресурс для любителей ставок Prognozy-bk.ru, где каждый день есть актуальный прогноз футбол. Среди большого числа любопытных прогнозов, встречаются мнения экспертов о поединках "Баварии". В них мюнхенцев выделяют, как явных фаворитов.

Определяющую роль в преимуществе футболистов "Баварии" над соперниками играет Йозуа Киммих.

Лидер

Яркий триумф над прямым конкурентом за титул, Дортмундом, оказался омрачен травмой Йозуа Киммиха. В попытке прервать опаснейшую контратаку "шмелей" Йозуа сыграл в подкате, но серьезно травмировал мениск. Доиграть поединок молодой талант не сумел, и покинул газон до перерыва.

После обследования, врачами было принято решение о немедленной операции. По самым оптимистичным прогнозам Йозуа вернется в основной состав не ранее февраля 2021 года.

Удивительно, но для "Баварии" с ее неограниченным составом и средствами, именно потеря Киммиха стала тяжелейшим ударом. Это может стать ключевым моментом в сезоне. Другого такого игрока по функционалу на поле и статусу в составе баварцев на данную минуту просто нет.

Как же так случилось, что салага Киммих, который недавно играл за "молодежку", стал незаменимым в отлаженном механизме "Баварии"?

Для Йозуа нынешний сезон начинался просто замечательно. После ухода в "Ливерпуль" Тиаго, немец забрал его шестой игровой номер. Затем по-хозяйски расположился на той же позиции, что и звездный испанец. Йозуа не только на 100 процентов заменил Тиаго, но и превзошел его в мобильности и жажде борьбы.

Киммих выполняет роль опорника-распасовщика. Это напоминает игру звездного Андреа Пирло, в лучшие годы. Наставник мюнхенцев Флик не ограничивает диапазон действий Йозуа, поэтому Киммих регулярно подключается к атакам и наносит мощные удары по воротам. Именно так он забил красивый и победный гол в ворота московских "железнодорожников".

Теперь Йозуа настоящий стержневой игрок центральной зоны, на котором базируются тактические построения Флика. Как теперь будет справляться "Бавария" с поставленными перед ней задачами - большой вопрос. Равноценной замены по позиции у мюнхенцев нет. Остается терпеть и ждать выздоровления своего лидера.


Опубликовано: 01.12.2020 в 23:40 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках

Цены на недвижимость в Турции в 2020 – подводим итоги года

Заливы Камского водохранилища сковал зеркальный лёд

История Марсело - наследника Роберто Карлоса

Сегодня в 21:20 на телеканале «Россия» премьера грандиозной исторической драмы «Грозный»

В Усолье открылась выставка «Строгановы Пермский период»

Почему Кристиан Эриксен так мало проводит времени на футбольном поле?

Выставка музейных даров открылась в Перми

В Барде открыли бюст Туктамышу Ижбулатову

Рисунок школьницы из Прикамья издан в новой книге Джоан Роулинг


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках

Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Музей для всех» →

Обратите внимание

в Перми

В Перми задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении и кражах
Мужчина угрожая предметом, похожим на нож, ограбил пермяка, после чего отрезал потерпевшему пучок волос, поранив кожу головы. Кроме того, в одном из магазинов подозреваемый похитил бутылку элитного алкоголя стоимостью свыше 10 тысяч рублей, а находясь в других торговых организациях, он прибрал к рукам мобильные телефоны и электросамокат. Оперативники полагают, что данный мужчина может быть причастен к совершению иной противоправной деятельности. В настоящее время гражданин находится под стражей. Если вы пострадали от действий этого мужчины – звоните по тел.: 8-950-455-13-09 или 02.
02.12.2020 в 12:13

Метки: Преступления, в Перми

В Перми задымился пассажирский автобус
В Перми произошло ЧП с автобусом межмуниципального маршрута №106. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что сильный дым валит из задней части автобуса, весь салон заволокло. Пассажиры успели выйти из салона. Все произошло неподалеку от улицы Мильчакова, на шоссе Космонавтов. По предварительным данным, проблема в дизельном двигателе. Обстоятельства ЧП уточняются.
02.12.2020 в 09:25

Метки: Общество, Аварии, Происшествия, в Перми

Реконструкция эспланады продолжится и в зимний период
Работы на объекте не будут остановлены на зиму – подрядчик займётся бурением отверстий для устройства свайного поля, устройством фундаментов под закладные опоры наружного освещения и другими работами.
02.12.2020 в 08:20

Метки: Культура, в Перми, Общество

Вторая очередь спорткомплекса «Олимпия» откроет свои двери через два месяца
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил готовность к открытию нового корпуса краевого спорткомплекса «Олимпия-Пермь» после реконструкции. Сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, благоустройство территории. Приобретены и монтируются тренажеры, звуковое и иное оборудование.
01.12.2020 в 11:35

Метки: Спорт, Общество, в Перми

Пермь присоединится к Общероссийскому дню приёма граждан
Приём состоится 14 декабря с 12:00 до 20:00 в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. С согласия заявителей обращение может быть осуществлено в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи. Приём в администрации Перми проводится в порядке предварительной записи при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Предварительная запись будет организована с 3 по 11 декабря.
01.12.2020 в 10:36

Метки: в Перми, Власть, Общество

В России

Больничные и материнские пособия будут выплачивать напрямую, минуя работодателя
С 1 января 2021 году жители Прикамья, работающие по трудовым договорам, начнут получать больничные и пособия по материнству из Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС), а не от работодателя. Сейчас выплаты осуществляет организация, в которой трудоустроен сотрудник, после чего она получает право уменьшить сумму своих страховых отчислений в ФСС или запросить возмещение потраченных средств. Благодаря переходу на новый порядок, получение жителями государственной поддержки будет гарантировано независимо от финансового положения работодателей.
24.11.2020 в 15:42

Метки: Деньги, Официально, Общество, Экономика, В России

Дмитрий Махонин: «Задача — сделать Пермь кулинарной столицей»
:В Перми подвели итоги трехдневной олимпиады по кулинарии и сервису
24.11.2020 в 10:57

Метки: Культура, в Пермском крае, В России, Общество

На всероссийской кулинарной олимпиаде в Перми выберут лучшего шеф-повара страны
На всероссийской кулинарной олимпиаде в Перми выберут лучшего шеф-повара страны, а также лучшего юного шефа, бариста и кависта и кондитера года. Специально для столь масштабного конкурса на Шпагина развернуто 14 кухонь. Зрители могут рассчитывать на угощение. Но только после того, как все конкурсные блюда попробует жюри, во главе которого и олимпиады в целом стоит Виктор Беляев, больше известный, как
21.11.2020 в 13:10

Метки: Культура, Общество, В России

«Щит России» подводит итоги
XХIII фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм
20.11.2020 в 14:55

Метки: В России, Общество, Культура, СМИ

В Перми открывается фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»
18 ноября открывается XXIII фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России», традиционно проводимый ГТРК «Пермь». Накануне оргкомитет провел предстартовое заседание. Зарегистрировано 310 работ со всей России. Новшеств два: впервые фестиваль пройдет в онлайн формате, а еще добавлена номинация, которой до сих пор не было - «Город трудовой доблести».
18.11.2020 в 10:20

Метки: СМИ, В мире, В России, Анонс, Культура, Интернет

Лента новостей RSS каналы

Лёд, огонь и электричество: "повелитель холода" готовится к новому испытаниюЛёд, огонь и электричество: "повелитель холода" готовится к новому испытанию

В Перми задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении и кражахВ Перми задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении и кражах

Культура на колёсах: в Пермском крае возрождается традиция автоклубовКультура на колёсах: в Пермском крае возрождается традиция автоклубов

После долгого перерыва электропоезд «Ласточка» отправился из Перми в ЕкатеринбургПосле долгого перерыва электропоезд «Ласточка» отправился из Перми в Екатеринбург

В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»

В Перми стартовала горячая линия по вопросам дистанционного обученияВ Перми стартовала горячая линия по вопросам дистанционного обучения

В Пермском крае стартовала декада приемов гражданВ Пермском крае стартовала декада приемов граждан

Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Музей для всех»Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Музей для всех»

В Перми задымился пассажирский автобусВ Перми задымился пассажирский автобус

Расселение «аварийки»:15 территорий Прикамья выбрали участки под возведение новых домовРасселение «аварийки»:15 территорий Прикамья выбрали участки под возведение новых домов

Реконструкция эспланады продолжится и в зимний периодРеконструкция эспланады продолжится и в зимний период

Йозуа Киммих - новый футбольный гений?Йозуа Киммих - новый футбольный гений?

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2020

Рынок канцтоваров в России и миреРынок канцтоваров в России и мире

Модельных библиотек в Пермском крае становится большеМодельных библиотек в Пермском крае становится больше

Высокие технологии приходят на селоВысокие технологии приходят на село

Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧПермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Тонкости оплаты проезда в автобусе №108Тонкости оплаты проезда в автобусе №108

В Индустриальном районе произошла крупная коммунальная аварияВ Индустриальном районе произошла крупная коммунальная авария

Затворы не открываются, рыба погибла: что не так с реконструкцией ГТС в Кудымкаре?Затворы не открываются, рыба погибла: что не так с реконструкцией ГТС в Кудымкаре?

В Перми вновь работает «горячая линия» по дистанционному обучениюВ Перми вновь работает «горячая линия» по дистанционному обучению

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

В Прикамье осужден один из участников наркосиндикатаВ Прикамье осужден один из участников наркосиндиката

Пермь присоединилась к Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»Пермь присоединилась к Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

В Перми открылась выставка «Российский Императорский Дом. 300 лет истории»В Перми открылась выставка «Российский Императорский Дом. 300 лет истории»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную