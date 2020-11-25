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Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках

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В социальных сетях появились фотографии магических фигурок. Снимки своеобразных сталактитов сделаны на замерзшем льду Камы. Точно такие же наблюдаются на Сылве, в Полазненском заливе и на других реках Пермского края. Специалисты говорят, что причиной этого природного явления стали низкая температура и при этом отсутствие снега.


Опубликовано: 25.11.2020 в 17:55 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Цены на недвижимость в Турции в 2020 – подводим итоги года

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