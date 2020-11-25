Магия льда: необычное природное явление на прикамских реках
В социальных сетях появились фотографии магических фигурок. Снимки своеобразных сталактитов сделаны на замерзшем льду Камы. Точно такие же наблюдаются на Сылве, в Полазненском заливе и на других реках Пермского края. Специалисты говорят, что причиной этого природного явления стали низкая температура и при этом отсутствие снега.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Цены на недвижимость в Турции в 2020 – подводим итоги года
Джошуа против Пулева: сумеет ли чемпион избежать смертельного укуса «Кобры»
Заливы Камского водохранилища сковал зеркальный лёд
История Марсело - наследника Роберто Карлоса
Сегодня в 21:20 на телеканале «Россия» премьера грандиозной исторической драмы «Грозный»
В Усолье открылась выставка «Строгановы Пермский период»
Почему Кристиан Эриксен так мало проводит времени на футбольном поле?
Выставка музейных даров открылась в Перми
В Барде открыли бюст Туктамышу Ижбулатову
Рисунок школьницы из Прикамья издан в новой книге Джоан Роулинг
Добавить комментарий: