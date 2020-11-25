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Цены на недвижимость в Турции в 2020 – подводим итоги года
По данным Turk.Estate, цены на недвижимость в Турции в 2020 году не претерпели значительных изменений, и турецкое жилье в финансовом плане по-прежнему доступно россиянам, украинцам, жителям Казахстана, Узбекистана и гражданам других стран мира.
Критерии выбора жилья в Турции иностранцами
1. Общие свойства:
- Вид жилой недвижимости, то есть квартиры это, пентхаус, таунхаус, дуплекс, а также отдельно стоящий дом или апартаменты внутри большого жилого комплекса;
- Площадь помещения, этажность дома, в котором находится жилье, и особенности планировки апартаментов.
- Год, когда здание было возведено, а также развитость инфраструктуры придомовой территории или зоны внутри зданий ЖК.
2. Расположение:
- - Климатические условия города и развитость его инфраструктуры;
- - Развитость транспортной коммуникации населенного пункта, или, проще говоря, как часто по маршрутам курсируют автобусы, троллейбусы, поезда и так далее.
3. Уровень социальной безопасности:
- - Налогообложение;
- - Наличие или отсутствие льготных условий для граждан разных стран;
- - Рентабельность будущей собственности, которая зависит, в том числе от вышеперечисленных факторов.
Стоимость недвижимости в Турции
Стоимость недвижимости в Турции в 2020 годуостается на прежнем уровне, и если сравнивать цены на жилье в этом государстве с ценами на подобные объекты в странах Европы, то, можно увидеть, что турецкие виллы и квартиры существенно дешевле европейских, и поэтому они остаются доступными россиянам и украинцам.
К примеру, апартаменты площадью 50 квадратных метров в Алании, в достроенном жилом комплексе с развитой инфраструктурой можно приобрести в среднем за 50 тысяч евро.
Квадратный метр жилой площади в Кемере, который находится в провинции Анталья, в среднем стоит одну тысячу евро.Так, те же 50 квадратных метров здесь обойдутся покупателю примерно в 50 тысяч евро, как в Алании. Недвижимость в Анталье по доступной цене представлена в разных вариантах, и в число которых входят дома на берегу моря, виллы, пентхаусы, таунхаусы, квартиры и т.д.
Вложения в приобретение апартаментов в Измире всегда ликвидны, однако стоимость жилья в этом городе в провинции Анталья несколько выше, чем, к примеру, в Кемере. Квадратный метр здесь стоит около полутора тысяч евро, а все потому, что Измир – не просто курорт, но также город, в котором кипит деловая жизнь.
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