Заливы Камского водохранилища сковал зеркальный лёд
На заливах Камского водохранилища образовался зеркальный лед. Это очень редкое для нашего региона природное явление. Последний раз в Прикамье оно наблюдалось 13 лет назад. Зеркальный лёд бывает, когда уже морозно, но снега еще нет. Вода замерзает, но остается прозрачной.
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