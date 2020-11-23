Марсело - защитник "королевских" ворот и наследник Карлоса

Более десяти футбольных сезонов, начиная с середины 90-х годов прошлого века, непроходимым левым фулбеком мадридского "Реала" был Роберто Карлос. Великолепный бразилец запомнился не только надежной игрой в обороне. Все вратари мира "до чертиков" пугались его убойных штрафных ударов с левой ноги.

Инчас королевского клуба признали его лучшим левым защитником за всю историю команды. Заменить такого титулованного игрока по позиции - задача очень сложная. Вскоре после того, как Роберто покинул команду, в стане "сливочных" началась новая эра. Левую бровку прочно занял другой бразилец - Марсело Виейра. Болельщики всего мира знают его под именем Марсело.

После нескольких лет в основе, Марсело сейчас сидит на скамейке запасных. Может поэтому сезон 2020/2021 королевская команда проходит нестабильно, часто играет вничью или проигрывает. Даже букмекеры перестали считать "Реал" безоговорочным фаворитом любого матча. В ближайшем поединке ЛЧ с "нерадзурри" на победу "Реала" шансы низкие.

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Еще недавно были времена, когда Марсело олицетворял клуб. В его богатой коллекции:

- победы в ЛЧ;

- победы в Ла Лиге;

- победы в национальных кубках.

Любопытная история Марсело

Сейчас сложно даже представить, что Марсело мог заниматься чем-то другим, настолько бразилец органично вписывается в футбол. А ведь Марсело мог легко стать пожарным спасателем, как его отец.

Но в дело вмешался дедушка будущей суперзвезды. Дед сам поигрывал в футбол на профессиональном уровне, но особых успехов не добивался. Идея сделать из внука звезду, заставила деда убедить Марсело строить профессиональную карьеру футболиста.

Начинал защитник вообще в мини-футболе. Жил Марсело в небольшом городке, но его успехи заметили и пригласили в клубную "Академию Флуминенсе". Там из бразильца начали готовить настоящего профессионала. Тренировки обходились дорого, но дед специально устроился на работу, чтобы оплачивать внуку дорогу до академии и покупку формы.

Марсело постоянно говорит о том, что именно деду обязан своей звездной карьерой и успехами на поле.



