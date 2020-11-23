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← В Усолье открылась выставка «Строгановы Пермский период»

Сегодня в 21:20 на телеканале «Россия» премьера грандиозной исторической драмы «Грозный»

Сегодня в 21:20 на телеканале «Россия» большая премьера грандиозной исторической драмы «Грозный». На экране – подлинная история, аутентичный колорит эпохи и даже музыка Ивана Грозного. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.1571 год. Москва разорена после жестокого набега крымского хана Девлет-Гирея. Государь Иван Грозный, решив, что его царству пришел конец, начинает писать летопись своей жизни. Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден. Не может уйти и от воспоминаний о жене Анастасии, брак с которой был самым счастливым периодом его жизни, любовь, осветившую первые годы его царствования… Вокруг молодого Ивана IV – верные люди и мудрые советники. Он покорил Казань, создал новое войско, установил новый закон, у него родился наследник. Но скоро светлому царствованию приходит конец: наследник гибнет, за ним – любимая жена, а бывшие верные советники один за другим превращаются в предателей. Иван IV постепенно перерождается в того самого Ивана Грозного – жестокого тирана. И теперь слухи о его жестокости и буйном нраве становятся правдой, и эти перемены в характере царя меняют историю. На Русь надвигаются враги – сумеет ли страна выстоять?Производство: кинокомпания «Москино»
Продюсеры: Антон Златопольский, Мария Ушакова, Екатерина Жукова
Режиссер-постановщик: Алексей Андрианов
Автор сценария: Тимур Эзугбая
Оператор-постановщик: Денис Аларкон
Художник-постановщик: Евгений Качанов
Художник по костюмам: Наталья Салтыкова
Художники по гриму: Анастасия Эсадзе, Елена Фомичева
Композиторы: Эдуард Артемьев, Артем Васильев, Дмитрий Емельянов
В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Татьяна Лялина, Виктор Сухоруков, Артур Иванов, Мария Шумакова, Антон Феоктистов, Артем Ткаченко, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Игорь Миркурбанов, Константин Крюков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Виталий Хаев, Леонид Кулагин, Милена Радулович, Антон Батырев, Иван Агапов, Денис Карасев, Сергей Сосновский, Никита Панфилов, Юрий Колокольников и другие.

Метки: Анонс, Культура, СМИ, Кино

Опубликовано: 23.11.2020 в 11:22 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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