В Усолье открылась выставка «Строгановы Пермский период»
Уникальная, без преувеличения, небывалая для Пермского края выставка под названием "Строгановы Пермский период" открылась в Усолье, в знаменитом на всю страну музее-заповеднике, основанном в бывшем имении прикамских солепромышленников.
Станислав Хоробрых, заместитель директора музея-заповедника «Усолье Строгановское»: "Строгановы выбраны неслучайно. Это те самые персонажи, которые причастны к формированию Пермского Прикамья и Горнозаводской его части".
В Южном зале Палат Строгановых в Усолье открылась уникальная выставка - «Строгановы Пермский период». Это не холст и не краски, это стереолайт-портреты, способные общаться со зрителем.
Константин Светлаков, глава г. Березники: "Выставка «Строгановы Пермский период» станет большим культурным событием не только Усолья и Березников, но и всего Пермского края".
Автор и руководитель проекта московский художник Константин Худяков. Вместе с группой единомышленников он проделал большую работу и обратился к присутствующим по видеосвязи.
Константин Худяков, президент творческого Союза художников России: "Экспонаты непростые - они обладают кроме своих визуальных качеств, они обладают стереоэффектом, они обладают так называемой виртуальной реальностью и дополненной реальностью".
Погрузиться в виртуальный мир стало возможным, в том числе и благодаря поддержке пермских нефтяников. Победа в конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойла» позволила приобрести современное IT-оборудование и дать зрителю новые возможности.
Сергей Меркушев, заместитель генерального директора по производству северной группы активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Увидеть вживую тех персонажей, которые были, которые значимы для нас в историческом понимании. И мы их сможем по-другому рассмотреть и увидеть, а история - это очень важно для всех нас".
Чтобы погрузиться в виртуальный мир, посетителей ждут планшеты. С их помощью исторические персонажи оживают. По мнению участников открытия, такой подход, использование современных технологий должно сыграть свою роль.
Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы РФ: "Связь поколений произошла. Самое главное, что всё это реализовано на современном языке, понятном молодёжи. Поскольку молодёжь общается сегодня с помощью цифровых технологий".
Такой экспозиции, говорят в Усольском музее, в Прикамье пока нет нигде. Уже сейчас все желающие могут оценить виртуальную реальность и больше узнать о своей истории.
Это не разовая акция - это постоянно действующая выставка. Планируется, что периодически она будет покидать пределы музея, а потом опять возвращаться назад.
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