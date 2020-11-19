Почему Кристиан Эриксен так мало проводит времени на футбольном поле?

Почему Конте "маринует" Эриксена на лавке?

Трансфер хавбека Эриксена из состава "шпор" в "Интер" зимой 2020 года наделал много шума. Специалисты и фаны ждали, что Кристиан станет основой, базисом "Интера" Антонио Конте. После перехода Эриксен получал игровое время постепенно. Выходил на поле и картину не портил. Сначала на 15-20 минут, затем Конте стал давать датчанину больше игрового времени.

В новом сезоне картина совершенно не изменилась. Эриксен продолжает "полировать" лавку. Нельзя сказать, что датчанину не предоставляются шансы. В трех поединках Лиги Чемпионов Кристиан появлялся на поле, только результативными действиями не отметился. Да и сложно рассчитывать на яркую игру, когда нет игрового тонуса. Отдушину находит Кристиан в национальной сборной.

Сборная

В национальной сборной дела у Кристиана идут хорошо. Он лидер, проводит на поле практически всегда по 90 минут. В решающем поединке с исландцами датчане выглядели явным фаворитом. Букмекерские конторы выставляли коэффициенты в пользу датской команды в диапазоне от 1.30 до 1.40. Бетторам сейчас удобно выбирать выгодные условия для ставок, потому что есть независимые порталы о беттинге. Они содержат правдивую информацию об условиях, марже и коэффициентах букмекерских фирм.

Отличную игру показал Кристиан в поединке сборных, он забил два мяча, которые принесли победу. Эриксен держал все нити игры под своим контролем, раздавал великолепные и точные передачи.

На пресс-конференции после матча Кристиану задали вопрос о том, почему так мало видят его в поединках "Интера". Эриксен ответил достаточно нервозно, что этот вопрос лучше всего задать наставнику "нерадзурри".

Скорее всего, отмечают специалисты, Кристиан просто не вписывается в схему Антонио Конте. Возникает тогда резонный вопрос - зачем подписывали датчанина? У Кристиана были достаточно интересные варианты помимо "интеристов". Им предметно интересовались:

- "МанЮнайтед";

- "Реал";

- "Байер".

Лучшие условия предложил все-таки "Интер". Сказывается желание Конте держать большую обойму высококлассных игроков. Антонио набирает футболистов, а потом не дает им игровой практики. Сложно представить, что Конте не знал манеру игры Эриксена. Или датчанина купили без согласия Конте, из-за выгодных финансовых условий.