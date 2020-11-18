Выставка музейных даров открылась в Перми
Пермский краеведческий музей в честь своего 130-летия открывает выставку «Дары музею». В Доме Мешкова будут представлены некоторые из подаренных музею предметов за последние пять лет.
В 2015-2019 годах коллекции краеведческого музея пополнили 10,5 тысяч артефактов (а всего в музее более 600 тысяч единиц хранения). Они отражают повседневную жизнь пермяков второй половины 20 столетия.
Экспозиция будет состоять из двух частей. В ноябре будет представлена фарфоровая, стеклянная, хрустальная посуда и предметы мелкой пластики. В декабре -предметы интерьера, галантерея, мужская и женская бижутерия, детские книги, игры и игрушки.
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