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← Рисунок школьницы из Прикамья издан в новой книге Джоан Роулинг

В Барде открыли бюст Туктамышу Ижбулатову

Еще одна идея, победившая в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ», воплощена в жизнь. В Барде открыли арт-объект, посвященный знаменитому представителю гайнинских башкир Туктамышу Ижбулатову. Народная музыка, одежда и инструменты. Прежде, чем откроют новую скульптурную композицию, есть время для музыки и общения. И уже после лирического вступления взору собравшихся предстаёт бюст Туктамыша Ижбулатова и его «шежере» - то есть родовое древо.
Открытие приурочили к проведению дней башкирской культуры. Среди участников гости из соседнего региона и потомки выдающегося представителя башкирского народа. Один из них праправнук Шарифхан Ижбулатов, который среди множества имён нашёл и своё.
Шарифхан Ижбулатов: "Конечно, для нас радость, нашему поколению, нашим потомкам, Ижбулатовым".
Туктамыш Ижбулатов - представитель гайнинских башкир, он был крупным рудопромышленником, старшиной Гайнинской волости Осинской дороги, и первым депутатом Уложенной комиссии из башкир, во второй половине 18 века.
Халиль Алапанов, и.о. главы Бардымского муниципального округа: "Для нас, для бардымцев, этот арт-объект имеет большое значение. Наш герой, который родился на территории нашего района - знаменитая личность!" Торжественное событие стало возможным, в том числе, и благодаря поддержке пермских нефтяников. Проекты по созданию родового древа и благоустройству сквера, где оно располагается по соседству с бюстом - стали победителями в конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойла». Владимир Третьяков, начальник центральной инженерно-технологической службы г. Оса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «ЛУКОЙЛ» всегда рады участвовать в проектах для поддержания культуры и истории. Я сам родом из Башкирии и хорошо знаю этот народ и культуру!"
Несмотря на непростую ситуацию 2020 года, инициативы активных жителей края без поддержки не остались.
Алексей Инюткин, начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Наша задача, компании «ЛУКОЙЛ», как социально ответственной, протянуть руку помощи, и дать средства в рамках конкурса социальных и культурных проектов на реализацию как раз вот таких уникальных идей".
Впервые за всю историю конкурса торжественной церемонии не проводили, однако грантовые средства победители получили своевременно.Подводя итоги, жюри выбрало 189 проектов из 1218 заявок, а грантовый фонд конкурса в этом году превысил 32 миллиона рублей.
Сейчас можно говорить о том, что в центре Барды появился целый ансамбль, посвящённый историческим личностям. Рядом со сквером, где стоит бюст Ижбулатова, находится ещё один, имени татарского поэта Габдуллы Тукая. Участники же церемонии после открытия встретились и за круглым столом, где обсудили роль башкир Урала в культурном богатстве Прикамья.

Метки: Культура, в Пермском крае

Опубликовано: 17.11.2020 в 10:29 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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