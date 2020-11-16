Рисунок школьницы из Прикамья издан в новой книге Джоан Роулинг

Рисунок первоклассницы Софьи Кругляниной из Пермского края издан в новой книге автора приключений о Гарри Поттере – известной британской писательницы Джоан Роулинг. Сказочную историю под названием «Икабог» в переводе на русский язык выпустило издательство «Азбука-Аттикус».

Иллюстрация юной жительницы Прикамья попала в книгу благодаря победе в конкурсе среди детей 7-12 лет. Организаторами творческого состязания выступило издательство. Для создания рисунков ребятам показали отрывки из произведения, чтобы они могли придумать, как могут выглядеть главные герои.

Софья Круглянина изобразила леди Эсланду. Как победительница конкурса школьница из Пермского края получит эксклюзивный экземпляр вышедшей книги – с автографом Джоан Роулинг.

Сказочная повесть «Икабог» – первая детская книга Джоан Роулинг, изданная ею после 2007 года, когда увидела свет последняя часть саги о Гарри Поттере. Это добрая история о стране Корнукопии и живущем в ней чудовище Икабоге. Книга была опубликована по частям на специальном сайте летом 2020 года. Полная версия произведения издана в ноябре.