Виртуоз-балалаечник Андрей Киряков сыграл саундтрек к сериалу «Мандалорец»
Пермский балалаечник Андрей Киряков записал новый кавер. На этот раз он сыграл на трех балалайках саундтрек к сериалу «Мандалорец». Клип снят на фоне зимних видов Пермского края. Мандалорец» - американский телесериал вселенной «Звездных войн».
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