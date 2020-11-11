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И классика, и джаз: в Перми состоится X фестиваль Дениса Мацуева
X фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Перми с 14 по 17 ноября. Фестиваль откроется не традиционным симфоническим представлением, а сольным концертом выдающегося пианиста, который будет посвящен 250-летию Бетховена. Два следующих дня будут посвящены Чайковскому. Как обещают организаторы, фантастическим станет концерт, завершающий Х Международный фестиваль Дениса Мацуева. Головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, дуэтов и трио – всё это станет ярким и запоминающимся событием для пермской публики.
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