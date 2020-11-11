В Перми открывается Детский музейный центр

Детский музейный центр после двухнедельного перерыва открывает двери для посетителей. Выставка "Превращение" посвящена шарам и кругам, окружающим человека в природе.

Авторы выставки предположили, что наиболее древней и естественной фигурой является круг (шар). Эту форму имеют многие природные объекты (звезды и планеты, яйца, гнезда, плоды, стволы деревьев), многие явления и процессы движутся по кругу (планеты вокруг Солнца, круговорот воды в природе, времена года и календарь, круг отражается в речевых конструкциях («круг друзей», «круг общения», «круг интересов»).

На выставке представлены предметы из разных коллекций Пермского краеведческого музея: археологии, металла, керамики, дерева, декоративно-прикладного искусства, тканей, документально-письменных источников.

Необычным дополнением выставки стали интерактивные модули. Один из них, созданный на кафедре математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ, наглядно демонстрирует правило Аллена. Оно гласит: среди родственных форм теплокровных животных, ведущих сходный образ жизни, те, которые обитают в более холодном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела. Модуль представляет собой устройство, состоящее из лазерного дальнометра, микроконтроллера, экрана и wi-fi-модуля. Трёхмерная модель животного плавно «превращается», меняя свою форму.

Подробности выясняла Лариса Стрельникова.