Женихам и невестам рекомендуют перенести свадьбы
По предварительной записи теперь будут принимать граждан органы ЗАГС Прикамья. Такие меры необходимы, чтобы по возможности обеспечить безопасность людей во время пандемии. Записаться можно через портал Госуслуг, по телефону или электронной почте. Все контакты указаны на сайте регионального Комитета ЗАГС.
Что касается заключения брака, молодожёнов просят по возможности церемонию перенести, либо ограничить количество участников, не забывая при этом про средства индивидуальной защиты.
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