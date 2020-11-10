Пермские театры завоевали семь «Золотых масок»
Сегодня состоялась церемония награждения национальной театральной премии «Золотая маска». Вэтом году наглавную театральную премию станы номинировано более 240деятелей театра. Вфестивале участвовало 78спектаклей разных театров страны.
Пермский Театр-Театр завоевал сразу 5 наград за мюзикл "Винил" - он был назван лучшим музыкальным спектаклем, актер Марат Мударисов взял «Лучшую мужскую роль», Анна Огорельцева победила в номинации «Лучшая женская роль», лучшим актером второго плана назван Илья Линович, в номинации «Лучшая работа дирижера в жанре «оперетта/мюзикл» победила музыкальный руководитель Театра-Театра Татьяна Виноградова.
Театр оперы и балета также получил награды: в номинации «Лучшая женская роль» в балете/современном танце» победила Полина Булдакова за роль Никии в балете «Баядерка», а Алексей Хорошев получил "Золотую маску" в номинации «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» за балет «Шахерезада».
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