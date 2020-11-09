Пермская лиса не собирается менять прописку
Не собирается менять прописку ставшая знаменитой пермская лиса на набережной. Очередное видео с ней опубликовано в социальных сетях. Впервые лису заметили в конце сентября. Она бегала по склонам, играла, ловила мышей. Пермяки ее не пугали - спокойно наблюдали и снимали.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Постановки фестиваля «МОНОfest-2020» покажут в прямом эфире
Учреждения культуры возобновляют работу со зрителями
В Прикамье роботы помогут в сельском хозяйстве
С 9 ноября болельщики снова смогут посещать матчи профессиональных клубов
В Губахе работала инклюзивная выставка «Сад поэта. Взаимодействие»
4 ноября пермская телебашня засияет праздничной подсветкой
В Кировском районе открылась новая экологическая тропа
«Поехали!» Главной темой ледового городка станет космос
Жители Пермского края могу пройти «Большой этнографический диктант» онлайн
ВГТРК запускает медиаплатформу «Смотрим»
Добавить комментарий: