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Постановки фестиваля «МОНОfest-2020» покажут в прямом эфире

В Перми с 13 по 16 ноября состоится седьмой фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2020». Всего в программу фестиваля вошли 12 конкурсных и один внеконкурсный спектакль. Показы пройдут на сцене Пермского Дома актера и на «Сцене-Молот» Пермского академического Театра-Театра с соблюдением всех санитарных норм и ограничением количества зрителей (не более 50% от вместимости зала).
. География участников «МОНОfest» – Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Смоленск, Владикавказ, Кемерово. Конкурсную программу фестиваля составили постановки по произведениям Бродского, Булгакова, Зюскинда и Шекспира, а также по пьесам современных драматургов. Кроме того, зрители увидят пластические перформансы, станут участниками спектакля-лекции, отражающего тренд нового времени – засилье коучей, НЛП и мастер-классов «суперуспешных» людей.
Жюри конкурсной программы «МОНОfest-2020» в составе Евгении Тропп (председатель жюри), Нияза Игламова, Игоря Ларина и Татьяны Филатовой определит лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также обладателя Гран-при. Традиционно во время конкурсных показов пройдут открытые обсуждения представленных работ вместе со зрителями, участниками и членами жюри.

Метки: Культура

Опубликовано: 09.11.2020 в 14:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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