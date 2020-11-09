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Учреждения культуры возобновляют работу со зрителями
Завершено действие приказа Министерства культуры Пермского края, который вводил ограничения на работу учреждений культуры со зрителями.
С 9 ноября учреждения культуры могут открыть свои двери для посетителей, работая по своему обычному графику.
Подведомственные минкульту учреждения, осуществляющие образовательную деятельность в сфере культуры, возвращаются на очную форму обучения.
Рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, а совещания сотрудников, не работающих в одном коллективе, проводить в режиме видеоконференции.
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